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Aramızdaki Sözler
The Mountain Between Us
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Ocak 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Trajik bir uçak kazasından sonra zor durumda olan iki yabancı, karla kaplı uzak bir dağın zorlayıcılığı karşısında hayatta kalabilmek için bir bağlantı oluşturmalıdır. Yardım gelmediğinin farkına vardıklarında yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkarlar ve birbirlerini dayanmaya zorlarlar.
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