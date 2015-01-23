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Sinema>Film Arşiv >  Arayış - The Search
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Arayış

The Search

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Fragmanlar


Arayış
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1999 İkinci Çeçen Savaşı. Hadji savaşın ortasında ailesi öldürüldükten sonra mülteciler arasına katılarak kaçar. Bölgede göreve giden Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Carol ile kaçtığı yerde tanışır. Carol, küçük çocuğu evine alır ve çocuk yavaş yavaş hayata dönmeye başlar. Bu sırada Hadji’nin ablası Raissa onu her yerde aramaya başlar. Bir de yavaş yavaş katile dönüşen eski Rus müzisyen Kolia vardır.


Filmin Eleştrisi




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Oyuncular ve ekip

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