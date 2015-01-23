1999 İkinci Çeçen Savaşı. Hadji savaşın ortasında ailesi öldürüldükten sonra mülteciler arasına katılarak kaçar. Bölgede göreve giden Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Carol ile kaçtığı yerde tanışır. Carol, küçük çocuğu evine alır ve çocuk yavaş yavaş hayata dönmeye başlar. Bu sırada Hadji’nin ablası Raissa onu her yerde aramaya başlar. Bir de yavaş yavaş katile dönüşen eski Rus müzisyen Kolia vardır.