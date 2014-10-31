Unutulmaz kahraman Arı Maya, yıllar sonra yeniden aramıza dönüyor ve ilk kez beyazperde de seyircisi ile buluşuyor. İlk kitabı 1912’de yayınlanan Arı Maya, ilk kez 1975’de ülkemizde ve dünyada TV izleyicisiyle buluşmuştu. Yaklaşık 40 yıldır, dünyanın 160 ülkesinde yayınlanan en ünlü TV dizilerinden biri olan Arı Maya, beyazperde de seyircisiyle buluşuyor.