Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Arif v 216
Paylaş

Arif v 216

1 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Arif v 216
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (41 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor.

G.O.R.A filminin sevilen ikilisi Arif ile Robot 216'nın yeniden bir araya geleceği film, karakterlerin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğu sırasında yaşananları konu ediniyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • GORA,AROG ve PEK YAKINDA gibi Cem Yılmaz filmlerini bilmeden giderseniz pek çok espriyi kaçıra bilirsiniz. Çok keyifli ve çok emek isteyen bir film olmuş. Seda Bakan ve Çağlar Çorumlu tam anlamıyla döktürüyor. 8

  • Cok ince espriler vardi yakalarsaniz muhtesemdi. Benim en Begendigim cem yilmaz filmi buydu. Herkes sahane oynamis

  • İnsana ve toplumsal değerlere dokunan harika bir film olmuş! Son 50 yılın röntgeni çekilip toplumun eline verilmiş filmde! Komedi sahneleri yoğunluklu değil ama olduğu zaman zeka dolu espiriler var. Mutlaka sinemada izlenerek desteklenmeli... Koç grubunada teşekkür ediyorum. Güzel bir filme destek olmuş

  • Çok iyi film.

  • Filmde emek var fakat gülmek için gidiyorsanız hayal kırıklığına uğrarsınız Filmdeki en büyük hata reklamların izleyicinin gözüne sokulması cem yılmazın her filminde olduğu gibi sponsorların sürekli göz önüne gelmesi bıktırıyor Anlamadığım film çekecek kadar parası olan adam neden sürekli sponsor alıyor filmine Bu kadar para hırsı pes dedirtiyor Bu kadar reklamı hiç bir filmde göremezsiniz her filmi reklam

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Arif v 216 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Arif v 216 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir