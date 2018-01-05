Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor.

G.O.R.A filminin sevilen ikilisi Arif ile Robot 216'nın yeniden bir araya geleceği film, karakterlerin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğu sırasında yaşananları konu ediniyor.