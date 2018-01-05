Arif v 216
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Ocak 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor.
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Yorumlar
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GORA,AROG ve PEK YAKINDA gibi Cem Yılmaz filmlerini bilmeden giderseniz pek çok espriyi kaçıra bilirsiniz. Çok keyifli ve çok emek isteyen bir film olmuş. Seda Bakan ve Çağlar Çorumlu tam anlamıyla döktürüyor. 8
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Cok ince espriler vardi yakalarsaniz muhtesemdi. Benim en Begendigim cem yilmaz filmi buydu. Herkes sahane oynamis
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İnsana ve toplumsal değerlere dokunan harika bir film olmuş! Son 50 yılın röntgeni çekilip toplumun eline verilmiş filmde! Komedi sahneleri yoğunluklu değil ama olduğu zaman zeka dolu espiriler var. Mutlaka sinemada izlenerek desteklenmeli... Koç grubunada teşekkür ediyorum. Güzel bir filme destek olmuş
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Çok iyi film.
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Filmde emek var fakat gülmek için gidiyorsanız hayal kırıklığına uğrarsınız Filmdeki en büyük hata reklamların izleyicinin gözüne sokulması cem yılmazın her filminde olduğu gibi sponsorların sürekli göz önüne gelmesi bıktırıyor Anlamadığım film çekecek kadar parası olan adam neden sürekli sponsor alıyor filmine Bu kadar para hırsı pes dedirtiyor Bu kadar reklamı hiç bir filmde göremezsiniz her filmi reklam