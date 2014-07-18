Arınma Gecesi: Anarşi
The Purge: Anarchy
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Temmuz 2014
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Arınma Gecesi: Anarşi, bizi distopya geleceğine geri götürüyor. Artık Yeni Kurucular tarafından yeni baştan organize edilen devlet, yılın geri kalanında toplumda işlenen suç oranının yüzde birin altına kalmasını sağlamak için 12 saatlik Arınma Gecesi’ni onaylamıştır. Polis ve hastaneler yardım hizmeti vermezken vatandaşların, ceza düşüncesi veya cezalandırılma korkusu olmadan kendi kendisini yönettiği bir gecedir.
Galeri
Yorumlar
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birincisinden 10 kat guzel siddetle tavsiye ediyorum harika bir film olmus
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Gerçekten sürekleyici bir film. izlemenizi tavsiye ederim
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Konu güzel. sonuna kadar keyifle izledim. tavsiye ederim...
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Her sokakta farklı konu süper film olmuş oyuncular falanda harika bence izlenilebilir bir film
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ben gayet beğendim ilk filmden daha güzel olmus. sonuna kadar sıkmadan izlettiriyor kendini. tavsiye ederim