Arınma Gecesi: Anarşi, bizi distopya geleceğine geri götürüyor. Artık Yeni Kurucular tarafından yeni baştan organize edilen devlet, yılın geri kalanında toplumda işlenen suç oranının yüzde birin altına kalmasını sağlamak için 12 saatlik Arınma Gecesi’ni onaylamıştır. Polis ve hastaneler yardım hizmeti vermezken vatandaşların, ceza düşüncesi veya cezalandırılma korkusu olmadan kendi kendisini yönettiği bir gecedir.