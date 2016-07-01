Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Arınma Gecesi: Seçim Yılı - The Purge 3
Paylaş

Arınma Gecesi: Seçim Yılı

The Purge 3

1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Arınma Gecesi: Seçim Yılı
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Arınma Gecesi serisi, üçüncü filmi "Arınma Gecesi: Seçim Yılı" ile devam ediyor. Filmde, Amerika'nın Yeni Kurucuları tarafından her yıl hayata geçirilen 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümü gözler önüne seriliyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • serinin en güzel filmi diye düşünüyorum, senaryosu gayet güzel, aksiyon da baya var , sinemada izleyemediyseniz netten izleyin, pişman olmazsınız

  • Gitmesseniz pişman olursunuz!!!!!

  • Bu film kaçmaaaz 2. film muhteşemdi

  • 2. SERİSİ ÇOK İYİ 3. SÜDE GÜZEL OLCAK İNŞ

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Arınma Gecesi: Seçim Yılı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Arınma Gecesi: Seçim Yılı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir