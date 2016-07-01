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Arınma Gecesi: Seçim Yılı
The Purge 3
1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Temmuz 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Arınma Gecesi serisi, üçüncü filmi "Arınma Gecesi: Seçim Yılı" ile devam ediyor. Filmde, Amerika'nın Yeni Kurucuları tarafından her yıl hayata geçirilen 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümü gözler önüne seriliyor.
Galeri
Yorumlar
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serinin en güzel filmi diye düşünüyorum, senaryosu gayet güzel, aksiyon da baya var , sinemada izleyemediyseniz netten izleyin, pişman olmazsınız
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Gitmesseniz pişman olursunuz!!!!!
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Bu film kaçmaaaz 2. film muhteşemdi
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2. SERİSİ ÇOK İYİ 3. SÜDE GÜZEL OLCAK İNŞ
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