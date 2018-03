Her yıl bir gece, sonuçlarına katlanmadan her türlü suçu işleyebilseydiniz ne yapardınız? Bir ailenin tek bir gecede yaşadıklarını ele alan spekülatif gerilim türündeki Arınma Gecesi (The Purge) filminde dört kişi, tehlikelerle dolu dış dünya evlerine zorla girdiğinde ne kadar ileri gidecekleri konusunda sınanacaktır. Suçun kol gezdiği ve hapishanelerin dolup taştığı Amerika'da hükümet, her yıl cinayet de dahil her türlü suç eyleminin yasal olmasına 12 saatliğine izin vermektedir. Polis aranamaz. Hastaneler yardıma ara verir. Halkın, kendisini ceza yoluyla düzene koyduğu bir gecedir. Şiddetin ve suçun her yeri sardığı bu gecede bir aile, bir yabancı kapılarını çaldığında kim olacaklarının kararıyla mücadele edecektir. Yıllık Arınma Gecesi sırasında James Sandin'in (Ethan Hawke) güvenlikli evine davetsiz bir misafir zorla girdiğinde bir aileyi parçalamakla tehdit eden bir dizi olayı başlatır. Şimdi geceyi saklandıkları canavarlara dönüşmeden geçirmek James'e, karısı Mary'ye (Lena Headey) ve çocuklarına bağlıdır.