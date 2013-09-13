Arınma Gecesi
The Purge
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :13 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Her yıl bir gece, sonuçlarına katlanmadan her türlü suçu işleyebilseydiniz ne yapardınız? Bir ailenin tek bir gecede yaşadıklarını ele alan spekülatif gerilim türündeki Arınma Gecesi (The Purge) filminde dört kişi, tehlikelerle dolu dış dünya evlerine zorla girdiğinde ne kadar ileri gidecekleri konusunda sınanacaktır. Suçun kol gezdiği ve hapishanelerin dolup taştığı Amerika'da hükümet, her yıl cinayet de dahil her türlü suç eyleminin yasal olmasına 12 saatliğine izin vermektedir. Polis aranamaz. Hastaneler yardıma ara verir. Halkın, kendisini ceza yoluyla düzene koyduğu bir gecedir. Şiddetin ve suçun her yeri sardığı bu gecede bir aile, bir yabancı kapılarını çaldığında kim olacaklarının kararıyla mücadele edecektir. Yıllık Arınma Gecesi sırasında James Sandin'in (Ethan Hawke) güvenlikli evine davetsiz bir misafir zorla girdiğinde bir aileyi parçalamakla tehdit eden bir dizi olayı başlatır. Şimdi geceyi saklandıkları canavarlara dönüşmeden geçirmek James'e, karısı Mary'ye (Lena Headey) ve çocuklarına bağlıdır.
Galeri
Yorumlar
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daha iyi olabilirdi, ama bu haliylede çok iyi. zenci adamın sahneleri insanın içini parçalıyo
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o beyaz gecelik giymiş kızlar neydi öyle yaa. ama maskeler gerçekten korkunçtu. bazı sahneler çok akılda kalıcı. filmin vermek istediği mesajı saatlerce tartışabilirsiniz. boş bi film deği.
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kesinlikle muhteşem. mutlaka izlicem. konusu çok merak uyandırıcı. fragmanı kaç kez izledim. mutlaka gidin. eleştiriler olumlu
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batmandaki jokeri çok izleyip etkisinde kalmış bi kötü adamı var bu filmin
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çok komik sahneler vardı. germek istersen komik olmuşlar. güzelim konu çok daha iyi çekilebilirmiş aslında. bi sonraki sahnede ne olucanı hep tahmin edebiliyosunuz. hele o evin kızı yokmu, salaklıkta son nokta