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Arkadaşım Benjamin

Benjamin the Elephant

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Arkadaşım Benjamin
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Arkadaşım Benjamin, konuşabilen bir fil olan Benjamin ve dostlarının yaşadığı maceraları konu ediyor. Otto, yaz tatilinin gelmesinden dolayı oldukça memnundur çünkü hayvanat bahçesinde bulunan, konuşabilen bir fil olan arkadaşı Benjamin'in yanına gidebilecektir. Ancak Otto'nun planları pek de istediği gibi gitmez. Otto, hayvanat bahçesinin müdürüTierlieb'in hayvanat bahçesini işletmeye devam etmesi için paraya ihtiyacı olduğunu öğrenir ve gereken para bulunmadığı taktirde hayvanat bahçesi kapatılacaktır. Arkadaşından ayrılmak istemeyen Otto, gerekn parayı bulup hayvanat bahçesinin kapanmasını önlemek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Galeri

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