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Arkadaşım Max

Arkadasim Max

3 kişi izlemiş. | 39 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Arkadaşım Max
  • IMDB Puanı : 4.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Deniz, ailesi Bozcaada’ya yeni taşınmış 7 yaşında yalnız bir çocuktur. Adada yaşayan diğer çocuklar tarafından dışlanmıştır. Bu yalnız günlerinde yolu Max ile kesişir. Ve o günden sonra hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Çünkü Max aslında neredeyse tüm kasabanın sahibi olan Aliye Hanım’ın köpeğidir. Aliye Hanım kötü kalpli yeğeni tarafından kaçırılmış ve servetine el koyulmuştur. Bu olayın tek tanığı ise Max’tir. Deniz ve Max omuz omuza vererek kötülere karşı amansız bir mücadeleye girerler. Bu sırada Deniz hem kendine olan güvenini kazanır hem de bütün kasabanın sevgilisi haline gelir.

Galeri

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Yorumlar

  • nerden izlencek ya üye bile oldum

  • çok güzel bi filmdi. başrol oyuncusu iki minik de çok başarılıydı. çocuklarınızla iyi vakit geçiriceksiniz. gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz

  • başroldeki çocuk türkiyenin yeni osmanı olabilir

  • türk filmine neden yabancı isim koymuşlar.

  • çok sevimli görünüyolar. çocuk da köpek de. hele çocuk çok tatlı. fragmanı izlerken insan dayanamıyo

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Oyuncular ve ekip

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