Arkadaşım Max

Deniz, ailesi Bozcaada’ya yeni taşınmış 7 yaşında yalnız bir çocuktur. Adada yaşayan diğer çocuklar tarafından dışlanmıştır. Bu yalnız günlerinde yolu Max ile kesişir. Ve o günden sonra hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.



Çünkü Max aslında neredeyse tüm kasabanın sahibi olan Aliye Hanım’ın köpeğidir. Aliye Hanım kötü kalpli yeğeni tarafından kaçırılmış ve servetine el koyulmuştur. Bu olayın tek tanığı ise Max’tir. Deniz ve Max omuz omuza vererek kötülere karşı amansız bir mücadeleye girerler. Bu sırada Deniz hem kendine olan güvenini kazanır hem de bütün kasabanın sevgilisi haline gelir.