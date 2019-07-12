Arkadaşımın Aşkı, yıllar sonra karşılaştığı arkadaşının sevgilisinden etkilenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Editör olan Daniel, lise öğretmeni olan eşi Isabelle ile mutlu bir evliliği olan bir adamdır. Ellili yaşlarını süren Daniel’in hayatı, yıllardır görmediği bir arkadaşı ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Sokakta yıllardır görüşmediği Patrick ile karşılaşan Daniel, arkadaşı ile yeniden bir arada olmaktan fazlasıyla memnun olur. Bu güzel tesadüfü bir akşam yemeği ile taçlandırmak isteyen Daniel, Patrick’i evine yemeğe davet eder. Daveti memnuniyetle kabul eden Patrick, yemeğe 30’lu yaşlarından olan yeni kız arkadaşı ile katılır. Yeni misafiri karşısında gören Daniel, adeta büyülenir. Daniel, arkadaşının sevgilisinden ne kadar heyecanlandığını anlayacak kadar kendisini iyi tanıyan İsabelle’in yanında, genç kadınla ilgili hayaller kurmaya başlar ve kendisini büyük bir maceranın içine atar.