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Arkadaşlar Arasında
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :81 dk.
Filmin Konusu
Yakın zaman içerisinde doğum gününü kutlayacak olan Ayhan’a arkadaşları kutlama için ıssız bir koyda rakı masası hazırlar. 30 yaşına basacak olan Ayhan yaşamını sorgulamaktadır. Arkadaşları Deniz, Cenk ve Barış da ondan farklı bir durumda değildir. Her birinin gerek ailevi, gerekse kişisel, çözümleyemedikleri bazı sorunları vardır.
Galeri
Yorumlar
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samimi bi filme benziyo
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inşallah erkek tarafı testosteron filmine benzemez. iki film de birbirine çok benziyo gibi geldi. konu bakımından
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budur diyorum!
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