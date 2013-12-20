Arkadaşlar Arasında

Yakın zaman içerisinde doğum gününü kutlayacak olan Ayhan’a arkadaşları kutlama için ıssız bir koyda rakı masası hazırlar. 30 yaşına basacak olan Ayhan yaşamını sorgulamaktadır. Arkadaşları Deniz, Cenk ve Barış da ondan farklı bir durumda değildir. Her birinin gerek ailevi, gerekse kişisel, çözümleyemedikleri bazı sorunları vardır.