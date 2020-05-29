Artemis Fowl

12 yaşındakiArtemis Fowl, sayısız suç dehasını barındıran bir soydan gelmektedir. Aynı zamanda bir dahi olan Artemis, babasının ansızın ortadan kaybolması ile birlikte bir maceraya atılmak zorunda kalır.Bu büyük gizemi aydınlatabilmek için güçlü ve gizli bir peri ırkıyla mücadele etmesi gereken Artemis, kendini rakiplerine karşı giriştiği birgüç ve kurnazlık savaşında bulur...