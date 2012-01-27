Artist
The Artist
- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :27 Ocak 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :100 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
- Resmi Sitesi : http://www.allianceholidaymovies.ca/the-artist.php
Filmin Konusu
Sinema büyüsünün bütün dünyayı kasıp kavurduğu 1920’li yılların sonunda George Valentin, Hollywood’daki en büyük starlardan biridir. Oynadığı her film büyük başarı kazanan Valentin’in güzel bir eşi, görkemli bir evi ve kendine hayran milyonlarca seveni vardır. Ancak sinemaya sesin gelmesi ile birlikte George Valentin’in hayatı alt üst olur.
Galeri
Yorumlar
-
Bu arada arzu hanım biraz mı saçmalamış? Tamamen saçmalamış. Bu film sinema tarihine bir saygıdır!
-
Bu seneki en iyi iki yapımdan ikincisidir. HUGO'nun ardından en iyisidir. Arzu Kılıc'da biraz saçmalamış :)
-
sıkıcı seretilmez 3/0
-
bence gayet güzel bir filmdi.oyunculukları çok beğendim yanı sıra sinema tarihine ilişkinin edindiğimiz bilgiler de cabası 10/7
-
Oyunculuklarıyla senaryosuyla muhteşem bir film...sessiz ve sesli film çatışması ve bu yüzden oyuncuların nasıl etkilendiğini çok güzel vermiş izleyiciye.Kesinlikle izlemeye değer...