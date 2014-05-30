Asabi Adam

Bazı insanların bazen kötü günleri olur fakat Henry Altmann´ın her günü mutsuz ve kızgınlıkla geçmekteydi. Dünyaya ve yaşayan herkese kızgın olmaktan bunalan Henry soluğu doktor Gill´in yanında alır. O esnada doktorda kendi dertleriyle meşguldur ve Henry´ye beyin anevrizması teşhisi koyar. Bu haber Henry´i daha da sinirlendirir ve doktora bağırıp çağırır ve ne kadar zamanın kaldığını öğrenmeye çalışır. Bu duruma içerleyen doktor Henry´den hıncını almak adına ona sadece 90 dakikası olduğunu söyler. Henry´nin şaşkınlık ve telaşla yanından ayrılmasından hemen sonra doktor yaptığı korkunç hatayı farkeder ve koca şehirde adamı bulmak için kolları sıvar. Bu arada Henry yaşamı boyunca üzdüğü herkese ulaşıp onlardan özür dilemek için yola çıkmıştır.