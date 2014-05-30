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Asabi Adam

The Angriest Man in Brooklyn

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Asabi Adam
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bazı insanların bazen kötü günleri olur fakat Henry Altmann´ın her günü mutsuz ve kızgınlıkla geçmekteydi. Dünyaya ve yaşayan herkese kızgın olmaktan bunalan Henry soluğu doktor Gill´in yanında alır. O esnada doktorda kendi dertleriyle meşguldur ve Henry´ye beyin anevrizması teşhisi koyar. Bu haber Henry´i daha da sinirlendirir ve doktora bağırıp çağırır ve ne kadar zamanın kaldığını öğrenmeye çalışır. Bu duruma içerleyen doktor Henry´den hıncını almak adına ona sadece 90 dakikası olduğunu söyler. Henry´nin şaşkınlık ve telaşla yanından ayrılmasından hemen sonra doktor yaptığı korkunç hatayı farkeder ve koca şehirde adamı bulmak için kolları sıvar. Bu arada Henry yaşamı boyunca üzdüğü herkese ulaşıp onlardan özür dilemek için yola çıkmıştır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • fena değil

  • fena değil

  • Çok kötü değil boş zamanınız varsa ve uygun seans varsa izlenir.

  • robin williams da hiç değişmedi

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Oyuncular ve ekip

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