Sinema>Film Arşiv > Asabiyim Ben - Relatos salvajes
Asabiyim Ben
Relatos salvajes
1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Arjantin, İspanya
- Gösterim Tarihi :6 Mart 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Öfke ile yoğrulmuş bir toplumda, aşklar, nefretler, intikamlar. Satın alınan şereflerin gölgesinde kanunların çaresiz bıraktığı insanların öfkesi ve tepkisi. Yolsuzluğun ve karmaşanın kol gezdiği bir ülkede, muhteşem düğünler, öç ve ölüm dansları. Garip gelecek size, ancak şaşıracaksınız ve güleceksiniz ağlanacak halimize.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.