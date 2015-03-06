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Asabiyim Ben

Relatos salvajes

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Fragmanlar


Asabiyim Ben
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Öfke ile yoğrulmuş bir toplumda, aşklar, nefretler, intikamlar. Satın alınan şereflerin gölgesinde kanunların çaresiz bıraktığı insanların öfkesi ve tepkisi. Yolsuzluğun ve karmaşanın kol gezdiği bir ülkede, muhteşem düğünler, öç ve ölüm dansları. Garip gelecek size, ancak şaşıracaksınız ve güleceksiniz ağlanacak halimize.


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