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Asasız Musa

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Asasız Musa
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kürt aydın Musa Anter’in yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik bir dille konu alan filmde karakter devamlılığı oyuncularla değil, karakteri simgeleyen fötr şapka, pardösü ve tahta bavul ile sağlandı. Musa Anter’in yaşarken kullandığı nesnelere de yer verilen film, 4 yıllık çalışma sürecinin ardından Mardin merkez, Nusaybin, Akarsu ve Musa Anter’in köyü Zivinge’de çekildi, Anter’i 10 farklı oyuncu canlandırdı.

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