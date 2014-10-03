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Asasız Musa
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Kürt aydın Musa Anter’in yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik bir dille konu alan filmde karakter devamlılığı oyuncularla değil, karakteri simgeleyen fötr şapka, pardösü ve tahta bavul ile sağlandı. Musa Anter’in yaşarken kullandığı nesnelere de yer verilen film, 4 yıllık çalışma sürecinin ardından Mardin merkez, Nusaybin, Akarsu ve Musa Anter’in köyü Zivinge’de çekildi, Anter’i 10 farklı oyuncu canlandırdı.
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