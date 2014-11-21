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Asfalt Çiçekleri
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- IMDB Puanı : 5.0 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :21 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hasan, eşyanın sınırları ile kendi sınırları arasında varoluşsal ilişki kuran genç bir ressamdır. Haifa ise Fransa’dan doğuya yolculuğuna çıkan Asfalt Çiçekleri adlı sokak müzisyenlerinin solistidir. Hasan ve kız arkadaşı bir gece Haifa ve arkadaşlarıyla bir üst geçitte karşılaşır. Bu karşılaşma Hasan’ın hayatında bir dönüm noktası olur. Kendi varoluş sancılarını anladığını düşündüğü Haifa’yı takibe başlar.
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