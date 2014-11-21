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Asfalt Çiçekleri

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Asfalt Çiçekleri
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
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Filmin Konusu

Hasan, eşyanın sınırları ile kendi sınırları arasında varoluşsal ilişki kuran genç bir ressamdır. Haifa ise Fransa’dan doğuya yolculuğuna çıkan Asfalt Çiçekleri adlı sokak müzisyenlerinin solistidir. Hasan ve kız arkadaşı bir gece Haifa ve arkadaşlarıyla bir üst geçitte karşılaşır. Bu karşılaşma Hasan’ın hayatında bir dönüm noktası olur. Kendi varoluş sancılarını anladığını düşündüğü Haifa’yı takibe başlar.

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