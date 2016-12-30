Aşıklar Şehri
La La Land
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :128 dk.
Filmin Konusu
Film her şeyin başladığı Los Angeles'da bir otobanda başlıyor. Trafiğin sıkışık olduğu bir gün, kibirli bir korna sonucunda, hayatlarında yön bulmaya çalışan Sebastian ve Mia tanışıyor. İkisi de imkânsıza yakın olan hayallerine odaklanmışlardır. Sebastian 21. yüzyılda insanların geleneksel jazz müziğini umursamasını sağlamaya çalışmakta, Mia ise sadece kesintisiz bir oyuncu seçmesinde şansını denemek istemektedir. Ancak ikisi de yalnız bir şekilde bekledikleri sıçramayı yapacaklarını beklememektedir. Yapabildikleri asıl sıçrama birbirlerine karşı, sanatsal düşlerinin içine olur. Bu birleşim tabiatının gerektirdiği gibi bir sinematik dünya yaratarak, bizi ışık, renkler, ses, müzik ve sözler ile yakalamaya çalıştığımız mutluluğa ve asla aşamadığımız tutkuların kalp kırıklıklarına, hayran verici bir yolculuğa çıkarır. Sinema efsaneleri arasına girebilecek Aşıklar Şehri, yönetmen Chazelle'in beyazperdeye aktardığı, insanın en özel bölgesine girerek, samimi ilişkilerin anlatıldığı, kişisel hayallerin ve kararların kaderle kesiştiği, gerçek ancak büyülü bir evren.
Galeri
Yorumlar
-
IMDB puanı yüksek olan filmlere gidin, izleyin. IMDB puanı büyük çoğunlukla yanıltmaz.
-
İlk yarım saat hatta bir saat kendimi filmden çıkmamak için zor tuttum çünkü vakit geçirmek için girmiştim biraz mecbur kaldım , ilk yarım saat 45 dakika berbat diyebilirim sürekli bir dans müzik insanı bezdiriyor sadece son sahnesi güzel oda beş dakika gerisi çöp imdb puanını hak etmiyor yanıltmasın sizi
-
Böyle bir kurguyu yapabilen millet, tüm dünyayı yöneterek üst akıl olur tabi ki. Zekamız maalesef "fatmagülün suçu ne" senaryosuna çalışıyor.
-
Müziğin ve aşkın aynı ruhta birleşebildiğini kanıtlayan muhteşem bir film. İzlerken kendinizi filmin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Kesinlikle tavsiye edilir ))
-
Çok kaliteli bi film; müzikler, danslar ve oyunculuklar harika... Hikayesi ile hayallerinizi yeniden tazelersiniz, sıcacık sevgi dolu 128 dk sizi bekliyor.