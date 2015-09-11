Üniversite kampüsünde bir dizi intihar ve cinayet olayları gerçekleşmektedir. İntihar eden en son kişi de, Duygu’nun alt kat komşusu, üniversiteden arkadaşı Aslı’dır. Duygu bir tesadüf eseri Aslı’nın laptopunu karıştırırken, daha önce bilmediği bazı bilgilere ulaşır. Bunun üzerine Aslı’nın ölümünün cinayet olduğunu düşünür ve olayı araştırmaya başlar. Araştırması ilerlerken, 4 yıldır hiç karşılaşmadığı eski erkek arkadaşının da olaya dahil olması ile işler iyice karışacaktır.