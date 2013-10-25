Aşk Ağlatır
- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 5.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Atıf ve Lale, birbirlerini seven iki gençtir. Lale, Barış’a aşık olur ve bunu Atıf’a itiraf eder. Barış’ın babası Samim, oğlunun Lale’yle ilişkisine karşıdır. Bir gece Atıf’ın evine küçük hasta bir kız olan Melis, dedesini aramaya gelir. Atıf kötü, yalnız yaşayan bu çocuğun izini sürer ve yanına alır. Küçük hasta kız Atıf’a aşık olur. O andan itibaren, Melis’in büyük dramı ve gerçekler ortaya çıkmaya başlar.
Galeri
Yorumlar
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Manitanla Gidip Sulu Gözlerle Cikabilecegin Bir Film. Aman Dikkat Karizmaniz Cizilmesin :)
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hatta filme 0 oy vercektim ama en kötü 1 kullanabiliyormuşuz malesef:)
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sakın bu filme gitmeyin o kadar rezil bir film görmedim.eğer benim söylediklerime aldırış etmeden giderseniz film sonunda sen haklısın dersiniz ve iyi laflar çıkmayabilir ağzınızdan:)tavsiyemdir gitmeyin.
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Hiç beğenmedim.
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romantik aşk filmlerini sevenler için iyi ama benim için kesinlikle diil