Aşk Ağlatır

Atıf ve Lale, birbirlerini seven iki gençtir. Lale, Barış’a aşık olur ve bunu Atıf’a itiraf eder. Barış’ın babası Samim, oğlunun Lale’yle ilişkisine karşıdır. Bir gece Atıf’ın evine küçük hasta bir kız olan Melis, dedesini aramaya gelir. Atıf kötü, yalnız yaşayan bu çocuğun izini sürer ve yanına alır. Küçük hasta kız Atıf’a aşık olur. O andan itibaren, Melis’in büyük dramı ve gerçekler ortaya çıkmaya başlar.