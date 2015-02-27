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Aşk Başkadır

Love Is Strange

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Fragmanlar


Aşk Başkadır
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

39 yıllık bir beraberlikten sonra, evlilik kanunundaki değişimden faydalanan Ben ve George evlenmeye karar verirler. Fakat balayından döndüklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Ben, uzun süredir çalıştığı Katolik okulundan çıkartılmıştır ve artık Chelsea'de ki küçük apartman dairelerinde yaşamaya imkanları yoktur.


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