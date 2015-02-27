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Aşk Başkadır
Love Is Strange
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Brezilya, Fransa, Yunanistan
- Gösterim Tarihi :27 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
39 yıllık bir beraberlikten sonra, evlilik kanunundaki değişimden faydalanan Ben ve George evlenmeye karar verirler. Fakat balayından döndüklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Ben, uzun süredir çalıştığı Katolik okulundan çıkartılmıştır ve artık Chelsea'de ki küçük apartman dairelerinde yaşamaya imkanları yoktur.
Filmin Eleştrisi
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