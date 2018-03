Aşk Bilmecesi

Xavier’in hayatı, eşinin New York’ta biriyle tanıştığını ve Xavier’i terk edip onunla yaşamak için New York’a gideceğini açıklamasıyla tepetaklak olur. Üstelik giderken çocukları da yanında götürecektir. Çocuklarını görmek için başka çaresi kalmayan Xavier de onların peşi sıra New York’a gitmeye karar verir. New York’ta kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan kalbi kırık Xavier, aşkla da yeni baştan tanışacaktır.