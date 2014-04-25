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Aşk Bilmecesi
Casse-tete chinois
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :25 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
Xavier’in hayatı, eşinin New York’ta biriyle tanıştığını ve Xavier’i terk edip onunla yaşamak için New York’a gideceğini açıklamasıyla tepetaklak olur. Üstelik giderken çocukları da yanında götürecektir. Çocuklarını görmek için başka çaresi kalmayan Xavier de onların peşi sıra New York’a gitmeye karar verir. New York’ta kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan kalbi kırık Xavier, aşkla da yeni baştan tanışacaktır.
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