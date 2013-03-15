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Aşk Kırmızı

2 kişi izlemiş. | 114 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşk Kırmızı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (22 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ferhat ve Zeynep evli ve mutlu bir çifttir. Karlıdağ çiftinin dışarıdan mutlu görünen evliliği, hayatlarına Fırat'ın yıllar öncesinde kalmış ilk aşkı Nazlıgül'ün yeniden girmesiyle alt üst olacaktır.
Zeynep bir gece bile ayrı kalmaya dayanamadığı kocasının eski aşkı Nazlıgül ile karşılaşmasına ve yüreğinde küllenmiş bu aşkın yeniden alevlenmesine engel olamaz.
Ferhat ile Nazlı birbirlerine karşı koyamazlar; ertesinde Zeynep de aldatıldığını öğrenir. Şimdi üçünün de yüreği acı ile yanar. Bir zamanlar o adamın ilk aşkıyken, şimdi "öteki kadın" olmanın sancısını çeken Nazlıgül'ün karşısında, çok sevdiği kocasının ihanetine uğrayan ve onu başka bir kadınla paylaşmanın imkansızlığını sorgulayan Zeynep vardır. Ferhat ise çok sevdiği ve vazgeçemediği bu kadının arasında arafa düşmüş gibidir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • İzleyemedimki :(

  • nasıl izleyebilirim

  • nasıl izleyebilirim ?

  • Güzel bir filmdi kesinlikle izlenebilir...

  • ya arkadaş herkes tum filimler için kötü yorum yazmış ya sizin filim anlayışınız kıt yada bilerek yazıyorsunuz

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Oyuncular ve ekip

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