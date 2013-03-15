Aşk Kırmızı

Ferhat ve Zeynep evli ve mutlu bir çifttir. Karlıdağ çiftinin dışarıdan mutlu görünen evliliği, hayatlarına Fırat'ın yıllar öncesinde kalmış ilk aşkı Nazlıgül'ün yeniden girmesiyle alt üst olacaktır.

Zeynep bir gece bile ayrı kalmaya dayanamadığı kocasının eski aşkı Nazlıgül ile karşılaşmasına ve yüreğinde küllenmiş bu aşkın yeniden alevlenmesine engel olamaz.

Ferhat ile Nazlı birbirlerine karşı koyamazlar; ertesinde Zeynep de aldatıldığını öğrenir. Şimdi üçünün de yüreği acı ile yanar. Bir zamanlar o adamın ilk aşkıyken, şimdi "öteki kadın" olmanın sancısını çeken Nazlıgül'ün karşısında, çok sevdiği kocasının ihanetine uğrayan ve onu başka bir kadınla paylaşmanın imkansızlığını sorgulayan Zeynep vardır. Ferhat ise çok sevdiği ve vazgeçemediği bu kadının arasında arafa düşmüş gibidir.