Sinema>Film Arşiv > Aşk Mektupları - From the Land of the Moon
Aşk Mektupları
From the Land of the Moon
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Belçika, Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :9 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Gabrielle, ailesinin baskısına dayanamamış ve bir çiftçi olan José'yle evlenmiştir. José karısına aşık, dürüst ve çalışkan bir adamdır, ancak bu evlilik içinde kendini bir mahkum gibi hisseden Gabrielle, bu adanmışlığa hiçbir zaman karşılık veremeyeceğinin farkındadır. Bir gün tutkularını ona yeniden hatırlatacak ve ayağını yerden kesecek olan André ile tanışır. Beraber kaçmak için sözleşirler, fakat onları çevreleyen dünyanın buna izin vermeye niyeti yoktur.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.