Aşk Nerede?
- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, kafasındaki “zengin, kariyerli, yakışıklı…” gibi uzayıp giden bir listeyle, karşısına çıkan yanlış erkeklerde arayan kariyerli bir genç kadınla, yakışıklı bir taksi şoförü arasında ansızın ortaya çıkan imkansız bir aşkı anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Hafif, başını ortasını sonunu bildiğimiz klasik bir romantik komedi. Ama hiç pişman değilim gittiğime. Canımın sıkkın olduğu ve hiç bir şeye kolay kolay tebessüm bile etmediğim bir zamanda gülerek seyrettim.
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Serdar isimli arkadaş her filme neden rezalet yazar. Hepsi mi rezalet bu filmlerin anlamadım..
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Sıradan türk filmi
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çok güzel bir filmdi mutlaka izlenmesini tavsiye ederim vakitin nasıl geçtiği anlaşılmıyor oldukça sürükleyici bir film:)
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rezalet film paraniza yazik