Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Aşk Nerede?
Paylaş

Aşk Nerede?

1 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşk Nerede?
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film, kafasındaki “zengin, kariyerli, yakışıklı…” gibi uzayıp giden bir listeyle, karşısına çıkan yanlış erkeklerde arayan kariyerli bir genç kadınla, yakışıklı bir taksi şoförü arasında ansızın ortaya çıkan imkansız bir aşkı anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Hafif, başını ortasını sonunu bildiğimiz klasik bir romantik komedi. Ama hiç pişman değilim gittiğime. Canımın sıkkın olduğu ve hiç bir şeye kolay kolay tebessüm bile etmediğim bir zamanda gülerek seyrettim.

  • Serdar isimli arkadaş her filme neden rezalet yazar. Hepsi mi rezalet bu filmlerin anlamadım..

  • Sıradan türk filmi

  • çok güzel bir filmdi mutlaka izlenmesini tavsiye ederim vakitin nasıl geçtiği anlaşılmıyor oldukça sürükleyici bir film:)

  • rezalet film paraniza yazik

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Aşk Nerede? filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Aşk Nerede? filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir