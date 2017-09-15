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Aşk Notları

The History of Love

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Aşk Notları
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram, Fantastik
  • Yapım Yılı :2016
  • Gösterim Tarihi :15 Eylül 2017

 

Filmin Konusu

Vaktiyle Nazi Almanyası'ndan canını kurtarmak için kaçan ve günümüz New York'unda geçmişteki aşkının hayaliyle yaşayan Polonya'lı göçmen Leo ile Brooklyn'de annesinin uzun süren yalnızlığına çare bulmak isteyen ve onun yeniden evlenebilmesi için ideal koca adayı arayışına giren Alma'nın yolları kesişir. Genç Alma, annesine yeni bir eş ararken, kendisini de sınıf arkadaşı Misha'ya ilgi duyarken bulur ve aşkı keşfeder. Uzun süredir kayıp olan bir kitabın, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkmasıyla, geçmişe dair gün yüzü gören bir aşk hikayesi, herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

Galeri

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