Aşk Olsun
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ozan, kadınlara aşk doktorluğu yapmaktadır. Yeni müşterisi Ceyda, ayrıldığı sevgilisi Caner’e geri dönmek için Ozan’dan yardım ister. Fakat Caner bu arada eski aşkını unutmak için yeni bir ilişkiye başlamıştır. Ozan hiç hesaplamadığı bir anda Pınar ile karşılaşır ve aşık olur Bu arada eski sevgililerin yeniden biraraya gelmesi için bir oyun planlanır. Arap saçına dönen ilişkilerde mutlu son olacak mıdır?
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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cok kötu bır fılm, yarısında cıktık. vakıt ve para kaybı.
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İzlediğim en güzel filmlerden biri. Olumsuz eleştirilere anlam veremiyorum. Film zaten romantik komedi tabi ki aşk olacak. Artık emeğe saygı duymayı ve başarılı projeleri desteklemeyi öğrenmeliyiz. Bence film süper şimdiden herkese iyi seyirler
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Nevra Serezli ve Metin Serezl'inin oğlu aynı zamanda oyuncu ve bu filmin yönetmeni olan MURAT SEREZLİ'nin daha ismini bile söyleyemeyen. İzleyip eleştirdiği filmin oyuncusunun ismini söyleyemeyen bu iki adam orada film eleştirmeni olarak nasıl oturuyor çok merak ediyorum. Yazık, sizin gibiler yüzünden bence türk sineması bu halde..Haksızlık yapmayın .
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Film cok guzel millet bosa sallamayin
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rezalet film fragmanindan bile belli