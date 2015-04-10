Ozan, kadınlara aşk doktorluğu yapmaktadır. Yeni müşterisi Ceyda, ayrıldığı sevgilisi Caner’e geri dönmek için Ozan’dan yardım ister. Fakat Caner bu arada eski aşkını unutmak için yeni bir ilişkiye başlamıştır. Ozan hiç hesaplamadığı bir anda Pınar ile karşılaşır ve aşık olur Bu arada eski sevgililerin yeniden biraraya gelmesi için bir oyun planlanır. Arap saçına dönen ilişkilerde mutlu son olacak mıdır?