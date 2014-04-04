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Aşk Oyunu
1 kişi izlemiş. | 16 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Cevat, 28 yaşlarında Mengenli profesyonel bir aşçıdır; bir gece rüyasında vefat etmiş babası Ekrem’i görür. Ekrem, Cevat’a Galatasaray’ın şampiyon olması için iki arkadaşıyla birlikte Bolu’ya mangal yapmaya gelmesini söyler. Ayrıca maç boyunca orada durmalarını, kimseye haber vermemelerini, telefon ve radyonun da çekmemesi gerektiğini söyler. Bütün bunları yaparlarsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Fakat o gece bekledikleri gibi gitmeyecektir, üç arkadaş beklemediği bir şeyle karşılaşacaklardır.
Galeri
Yorumlar
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eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için güzel bi film. arkadaşlarınızla birlikte gidilmesi tavsiye edilir:)
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