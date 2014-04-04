Cevat, 28 yaşlarında Mengenli profesyonel bir aşçıdır; bir gece rüyasında vefat etmiş babası Ekrem’i görür. Ekrem, Cevat’a Galatasaray’ın şampiyon olması için iki arkadaşıyla birlikte Bolu’ya mangal yapmaya gelmesini söyler. Ayrıca maç boyunca orada durmalarını, kimseye haber vermemelerini, telefon ve radyonun da çekmemesi gerektiğini söyler. Bütün bunları yaparlarsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Fakat o gece bekledikleri gibi gitmeyecektir, üç arkadaş beklemediği bir şeyle karşılaşacaklardır.