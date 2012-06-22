Aşk Perisi
La fée
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :22 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Dom, Le Havre limanına yakında yer alan küçük bir otelde gece vardiyasında çalışmaktadır. Bir gece, eşyasız, ayakları çıplak bir kadın otele gelir. Kadının adı Fiona'dır ve Dom'a bir melek olduğunu, kendisinin 3 dilek hakkı olduğunu söyler. Dom dilekleri diler, Fiona ikisini gerçekleştirdikten sonra birden ortadan kaybolur. Dom ise bu periye delicesine aşık olmuştur, her yerde onu arar...
Galeri
Yorumlar
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Aşağı yukarı ayda 1 kez sinemaya giderim her türden çok film izledim fakat 25 yıllık hayatım boyunca bu kadar absürt aptalca ve konusunu içinde barındırmayıp hayattandan bir şey sunamayan bir film daha görmedim ilk 5 dakikada ne olduğunu belli ediyor ama insan içinde beslediği küçük bir umutla ancak 20 dk. dayanabildim daha fazla dayanan biri olursa peygamber sabrı varmış derim o filme bu kadar emek ve para harcamalarına yazık çöpe atmaktır emeğide parayıda. İzlemeyen arkadaşların para veripte bu filme gitmelerini tavsiye etmem filme izlemeniz için üstüne para verseler bile kendinize işkence etmeyn
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merak uyandrıcı. izleyeceğiz :)
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Rumba" filmiyle aklımıza kazınmış Dominique & Fiona ikilisinin yeni filmi; La Fee (Aşk Perisi), Rumba'da olduğu gibi özgün senaryosuyla bizi içinde bulunduğumuz sıkıcı dünyadan kopartıp, bir süreliğine sadece Dominique ve Fiona'nın hayal gücüyle yaratılmış o rengarenk dünyaya götürüyor. Absürd - komedi türünün sınırları zorlanarak yapılmış bir film. Dominique ve Fiona, filmde yine kendi isimlerini kullanıyorlar. Kendini peri zanneden Fiona'nın bir gün Dom'la karşılaşıp, ona 3 dilek hakkı vermesiyle başlayan şirin bir aşk hikayesi ve sonrasında birbirini takip eden olaylardan oluşan eğlenceli bir komedi filmi. 31. İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilen bu film, diğer koyu renkli, ağır festival filmlerinin aksine; izleyicinin yüzüne bir gülümseme şeklinde yansıyor.
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Pek tercih etmediğim komedi ve hiç hazzetmediğim absürd kavramlarını buluşturup buruşturan bu filmi maalesef sevemedim. Evliya sabrı kadar olmasa da film bitmeden çıkmamak için sabrımı epey zorladığım ve gülemediğim bir filmdi. Yanımda kahkahalarla gülen orta yaş üstü bir çift bile bıraktı gitti, düşünün.
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Daha güzel olabilecek bir film ama basite indirgenmiş , bahsedilen komediyi verememiş.