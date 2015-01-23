Aşk Sana Benzer

Ali, Ege’de bir balıkçı kasabasında aile yadigarı bir restoran işletmektedir. Bir gün kasabaya Deniz adında bir kız gelir. Deniz ve Ali arasında büyük bir aşk başlar. Kasabanın sakinleri dondurmacı Nebahat, manav Ayhan, balıkçı Yaşar, Saadet ve Yusuf Baba bu büyük aşkın şahididir. Egenin sıcak türküleri tadında bir aşk yaşanırken, Deniz’in bilinmeyen geçmişi onların mutluluğunu gölgeleyecektir.