Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Aşk Sana Benzer
Paylaş

Aşk Sana Benzer

5 kişi izlemiş. | 70 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşk Sana Benzer
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 3.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (62 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Ali, Ege’de bir balıkçı kasabasında aile yadigarı bir restoran işletmektedir. Bir gün kasabaya Deniz adında bir kız gelir. Deniz ve Ali arasında büyük bir aşk başlar. Kasabanın sakinleri dondurmacı Nebahat, manav Ayhan, balıkçı Yaşar, Saadet ve Yusuf Baba bu büyük aşkın şahididir. Egenin sıcak türküleri tadında bir aşk yaşanırken, Deniz’in bilinmeyen geçmişi onların mutluluğunu gölgeleyecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • harika film

  • Bizim millet bir filmin adı Aşk kelimesi geçince o filme gitmek istiyor ne kadar begendiginiz film varsa hepsi de sex üzerine kurulu ailecek izlenecek bi filmimiz yok beceremiyoruz film çekmeyi .. ukala oyuncular hepsi sayemizde trilyonlar götürüyolar ..gidin hint filmi izleyin evinizde bedavaya hem de bir tane açık sahne göremezseniz .. Yaşasın bolywood

  • Bedava olsa yine gidilmez. Rezalet

  • izlemek ıstıyorum sımdı bu fılım ı

  • yeşilçam filmlerine dönüş oldu da benim haberim mi olmadı berbat bir film

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Aşk Sana Benzer filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Aşk Sana Benzer filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir