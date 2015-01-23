Aşk Sana Benzer
- IMDB Puanı : 3.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ali, Ege’de bir balıkçı kasabasında aile yadigarı bir restoran işletmektedir. Bir gün kasabaya Deniz adında bir kız gelir. Deniz ve Ali arasında büyük bir aşk başlar. Kasabanın sakinleri dondurmacı Nebahat, manav Ayhan, balıkçı Yaşar, Saadet ve Yusuf Baba bu büyük aşkın şahididir. Egenin sıcak türküleri tadında bir aşk yaşanırken, Deniz’in bilinmeyen geçmişi onların mutluluğunu gölgeleyecektir.
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Yorumlar
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harika film
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Bizim millet bir filmin adı Aşk kelimesi geçince o filme gitmek istiyor ne kadar begendiginiz film varsa hepsi de sex üzerine kurulu ailecek izlenecek bi filmimiz yok beceremiyoruz film çekmeyi .. ukala oyuncular hepsi sayemizde trilyonlar götürüyolar ..gidin hint filmi izleyin evinizde bedavaya hem de bir tane açık sahne göremezseniz .. Yaşasın bolywood
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Bedava olsa yine gidilmez. Rezalet
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izlemek ıstıyorum sımdı bu fılım ı
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yeşilçam filmlerine dönüş oldu da benim haberim mi olmadı berbat bir film