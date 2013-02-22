Aşk Seansları
The Sessions
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Şubat 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
36 yaşındaki Mark O'Brien geçirdiği küçük yaşta geçirdiği felç nedeniyle sedyeye bağlı yaşamak zorunda olan bir adamdır ve bu yaşa kadar kadınlarla hiçbir ilişkisi olmamıştır. Kilise rahibinin ve terapistinin desteği ile Cheryl Cohen-Greene adında profesyonel 'seks vekili' bir kadınla tanışır. Charyl'in de bir evi, ailesi ve her insan gibi sıradan dertleri vardır. İkisi profesyonel seks seansları iki insanın en samimi, en duygusal hislerini paylaşmaya başlarlar.
Galeri
Yorumlar
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bu vekil filmde birde evliymiş anlamadım nasıl bir iş bu?
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demekki neymiş insan her zaman şikayet etmeden önce durup düşünmeli
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helen hunt in oyunculugunu cok begeniyorum
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Shamlesstaki adam değilmi bu hahaha rakip olmuş!!
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rahibin karışmasıda bombaymış