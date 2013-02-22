Aşk Seansları

36 yaşındaki Mark O'Brien geçirdiği küçük yaşta geçirdiği felç nedeniyle sedyeye bağlı yaşamak zorunda olan bir adamdır ve bu yaşa kadar kadınlarla hiçbir ilişkisi olmamıştır. Kilise rahibinin ve terapistinin desteği ile Cheryl Cohen-Greene adında profesyonel 'seks vekili' bir kadınla tanışır. Charyl'in de bir evi, ailesi ve her insan gibi sıradan dertleri vardır. İkisi profesyonel seks seansları iki insanın en samimi, en duygusal hislerini paylaşmaya başlarlar.