Aşk, Şimdi!
Now Is Good
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :5 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :103 dk.
Filmin Konusu
Tessa, lösemi hastalığına yakalanmış, gördüğü dört yıllık kemoterapi tedavisinin ardından doktorlar tarafından iyileşemeyeceği yönünde teşhis konulmuş gencecik bir kadındır. Ölümü kabullenen çaresiz Tessa son günlerini hastanede tedavi olarak ya da acı çekerek geçirmeyi istemez. Bu süreci sevdikleriyle birlikte olabileceği hayat dolu anlarla değerlendirmeye karar veren genç kadın ölmeden önce yapmak istediklerini sıraladığı bir liste hazırlamaya koyulur.
Galeri
Yorumlar
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bu film gişede batar batırır.........
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sinemadan anlamayan gişe hesabından hiç anlamayan bir grup yorumlamış .ben filmi izledim .film gişede zarar eder ettirir.film kötü çok çok kötü.berbat....
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mükkemmel bi oyunculuk ( dakota fanning ) ve mükkemmel bir film kesinlikle izleyin derim ( filmin sonunda hüngür hüngür ağladım )
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güzel bir filime benziyor
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bu kız ne zaman bu kadar büyüdü