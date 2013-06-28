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Aşk Taktikleri
La Strategie de la Poussette
1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :28 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Thomas, kız arkadaşı Marie tarafından terk edilir. Bir yıl geçmesine rağmen Thomas onu unutamaz. Bir gün kendini kollarında bir bebekle bulduğunda, onu hayallerindeki kadını geri kazanmak için kullanmaya karar verir. Bir anda baştan çıkarıcı bir baba profiline bürünen Thomas, tüm boşanmış annelerin dikkatini çeker.
Galeri
Yorumlar
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Kafa dağıtmak ve gülmek için güzel fakat bomboş bir film
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beylere sesleniyorum hemen romantik deyip bi kenara atmayın filmdeki arkadaşın yöntem iyiymiş bence izleyelim öğrenelim!
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romantik filmler yasaklansa da kurtulsak
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"hangi bebek benim?" güzelmiş
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filmin fragmanı beni çok güldürdü. özellikle marketteki sahne. iyi bi filme benziyo ama kararsızım
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