Aşk Taktikleri

Thomas, kız arkadaşı Marie tarafından terk edilir. Bir yıl geçmesine rağmen Thomas onu unutamaz. Bir gün kendini kollarında bir bebekle bulduğunda, onu hayallerindeki kadını geri kazanmak için kullanmaya karar verir. Bir anda baştan çıkarıcı bir baba profiline bürünen Thomas, tüm boşanmış annelerin dikkatini çeker.