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Aşk Tesadüfleri Sever 2
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Filmin Konusu
1960'lı yıların İstanbul atmosferiyle başlayacak yeni hikaye, günümüzün Ankara'sında devam edecek ve yine izleyiciye romantizm dolu anlar yaşatacak.
Galeri
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