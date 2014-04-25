Rahul (Shahrukh Khan) 40 yaşında Mumbai'de yaşayan ve ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş bir adamdır. Bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e biner. Burada onu büyük bir aşk ve macera beklemektedir. Bollywood'un en ünlü aktörü Shak Ruh Khan 2013 yapımı bu filmde başrolde Raul karakterini canlandırıyor.