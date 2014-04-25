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Aşk Treni

Chennai Express

3 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşk Treni
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rahul (Shahrukh Khan) 40 yaşında Mumbai'de yaşayan ve ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş bir adamdır. Bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e biner. Burada onu büyük bir aşk ve macera beklemektedir. Bollywood'un en ünlü aktörü Shak Ruh Khan 2013 yapımı bu filmde başrolde Raul karakterini canlandırıyor.

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Yorumlar

  • baş rol oyuncusu shak run khan tüm filimleri 100 numaradın internetten araştırın seyredin

  • flim 100 numara bir flim şiddetlen tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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