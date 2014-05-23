Aşk, Tutku, Dedikodu

Marie ve Eric liseden beri birliktedirler. On yıl sonra, birlikte bir daire almaya karar verirler. Aslında bu durum evlilik kadar sorumluluk anlamına gelmektedir. Kontratı imzaladıktan hemen sonra Marie’nin aklı karışmaya başlar, ardından da bir adamla tanışması her şeyi allak bullak eder. Marie, Eric’i alışılmışın dışında bir şekilde terk eder ve kendisini zevk ve özgürlüğün adresi olan bekarlar dünyasının kollarına bırakır.