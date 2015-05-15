Aşk Uğruna

2. Dünya Savaşı sırasında Fransa Nazi işgali altındayken genç ve güzel Lucile, kayınvalidesinin baskısından boğulmuş, savaştaki eşinden haber beklemektedir. Bir grup Alman askeri evleri işgal ederek yerleşmeye başlayınca iki kadın Teğmen Bruno’yu ağırlamak zorunda kalır. Lucile başta bu yakışıklı ve kibar Alman subayına kayıtsız kalmaya çalışsa da aralarındaki çekime engel olamaz.