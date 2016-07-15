Aşk Uğruna

Film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamlarını konu alıyor.

Tüm duyguların yasak olduğu bu yepyeni dünyada, Nia (Kristen Stewart) ve Silas (Nicholas Hault) birbirlerine aşık olurlar ve artık hayatları tehlike altındadır.