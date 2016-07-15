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Aşk Uğruna
Equals
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Temmuz 2016
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Filmin Konusu
Film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamlarını konu alıyor.
Tüm duyguların yasak olduğu bu yepyeni dünyada, Nia (Kristen Stewart) ve Silas (Nicholas Hault) birbirlerine aşık olurlar ve artık hayatları tehlike altındadır.
Galeri
Yorumlar
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Bilindik konu kötü performans
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ben beģenmedim cünki the giver filmiyle ćok benziyor ve onunla kıyaslarsak eğer berbat bi film olmuş. oyunculara aldanmayın lütfen.
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çok çookk güzel bir film olmuş, beğendik , hararetle tavsiye ederim
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