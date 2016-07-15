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Aşk Uğruna

Equals

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Fragmanlar


Aşk Uğruna
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamlarını konu alıyor.

Tüm duyguların yasak olduğu bu yepyeni dünyada, Nia (Kristen Stewart) ve Silas (Nicholas Hault) birbirlerine aşık olurlar ve artık hayatları tehlike altındadır.

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Yorumlar

  • Bilindik konu kötü performans

  • ben beģenmedim cünki the giver filmiyle ćok benziyor ve onunla kıyaslarsak eğer berbat bi film olmuş. oyunculara aldanmayın lütfen.

  • çok çookk güzel bir film olmuş, beğendik , hararetle tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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