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Aşk Uykusu
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :31 Mart 2017
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- Müzik :
Filmin Konusu
Aldatılan bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da aldatılmanın psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışıyor.
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Yorumlar
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