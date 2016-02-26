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Sinema>Film Arşiv >  Aşk ve Gurur ve Zombiler - Pride and Prejudice and Zombies
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Aşk ve Gurur ve Zombiler

Pride and Prejudice and Zombies

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşk ve Gurur ve Zombiler
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jane Austen´nın klasik romanı Aşk ve Gurur'un önceki versiyonlarından farklı olan Aşk ve Gurur ve Zombiler, Elizabeth Bennet ve kardeşlerinin zombileri öldürmesini konu alıyor. Hikâye, bir virüsün herkesi zombiye dönüştürmesi ile ilginç bir hal alıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Sana güvenip izleyeceğim

  • 10 numara film. Oyunculuk, görüntü ve ses yönetmenliği iyi yapılmış, konu güzel işlenmiş. Ama izleyecekseniz orjinal diliyle altyazılı izleyin, özellikle ingiliz aksanına sempati duyanlar çok daha zevk alarak seyredecektir.

  • Eh işte fena değil. Tam evde izlenecek türden

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Oyuncular ve ekip

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