Sinema>Film Arşiv > Aşk ve Gurur ve Zombiler - Pride and Prejudice and Zombies
Aşk ve Gurur ve Zombiler
Pride and Prejudice and Zombies
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Korku, Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Şubat 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Jane Austen´nın klasik romanı Aşk ve Gurur'un önceki versiyonlarından farklı olan Aşk ve Gurur ve Zombiler, Elizabeth Bennet ve kardeşlerinin zombileri öldürmesini konu alıyor. Hikâye, bir virüsün herkesi zombiye dönüştürmesi ile ilginç bir hal alıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Sana güvenip izleyeceğim
-
10 numara film. Oyunculuk, görüntü ve ses yönetmenliği iyi yapılmış, konu güzel işlenmiş. Ama izleyecekseniz orjinal diliyle altyazılı izleyin, özellikle ingiliz aksanına sempati duyanlar çok daha zevk alarak seyredecektir.
-
Eh işte fena değil. Tam evde izlenecek türden
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.