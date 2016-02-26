Jane Austen´nın klasik romanı Aşk ve Gurur'un önceki versiyonlarından farklı olan Aşk ve Gurur ve Zombiler, Elizabeth Bennet ve kardeşlerinin zombileri öldürmesini konu alıyor. Hikâye, bir virüsün herkesi zombiye dönüştürmesi ile ilginç bir hal alıyor.