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Aşk ve Merhamet
Love & Mercy
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Müzik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Ağustos 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Bir döneme damga vuran ünlü müzik grubu Beach Boys'un en parlak döneminde, hayli yetenekli ve yaratıcı olan Brian, psikolojik bir çöküş yaşar ve neredeyse hayatının 20 yılını bu nedenle doktor kontrolünde geçirir. Hayli baskıcı ve Brian'nın üstünde oldukça egemen Dr. Landy gözetimindeyken Melinda Ledbetter'a aşık olur. Ancak Melinda doktor hasta ilişkisindeki anormalliği farkeder ve bu zalimliği durdurmak için savaşmaya karar verir.
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