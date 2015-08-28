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Aşk ve Merhamet

Love & Mercy

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Aşk ve Merhamet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir döneme damga vuran ünlü müzik grubu Beach Boys'un en parlak döneminde, hayli yetenekli ve yaratıcı olan Brian, psikolojik bir çöküş yaşar ve neredeyse hayatının 20 yılını bu nedenle doktor kontrolünde geçirir. Hayli baskıcı ve Brian'nın üstünde oldukça egemen Dr. Landy gözetimindeyken Melinda Ledbetter'a aşık olur. Ancak Melinda doktor hasta ilişkisindeki anormalliği farkeder ve bu zalimliği durdurmak için savaşmaya karar verir.


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