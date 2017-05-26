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Aşk ve Savaş

On the Milky Road

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Fragmanlar


Aşk ve Savaş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bosna Savaşı yılları ve bahar... Bir sütçü, her sabah eşeği üzerinde vızıldayan mermiler arasında cepheye süt taşırken aydınlık ve huzurlu bir yaşamın hayallerini kurmaktadır. Köye gelen gizemli bir İtalyan kadına aşık olmasıyla alt üst olan hayatı, onu tutku dolu, yasaklı bir ilişkiye sürükler. Rüya gibi ve bir o kadar da tehlikeli bir aşka yelken açan ikiliyi ne savaş ne de kader durdurabilecek gibidir.

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Yorumlar
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