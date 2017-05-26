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Aşk ve Savaş
On the Milky Road
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, İngiltere, Sırbistan
- Gösterim Tarihi :26 Mayıs 2017
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- Süre :125 dk.
Filmin Konusu
Bosna Savaşı yılları ve bahar... Bir sütçü, her sabah eşeği üzerinde vızıldayan mermiler arasında cepheye süt taşırken aydınlık ve huzurlu bir yaşamın hayallerini kurmaktadır. Köye gelen gizemli bir İtalyan kadına aşık olmasıyla alt üst olan hayatı, onu tutku dolu, yasaklı bir ilişkiye sürükler. Rüya gibi ve bir o kadar da tehlikeli bir aşka yelken açan ikiliyi ne savaş ne de kader durdurabilecek gibidir.
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