Aşk ve Savaş

Bosna Savaşı yılları ve bahar... Bir sütçü, her sabah eşeği üzerinde vızıldayan mermiler arasında cepheye süt taşırken aydınlık ve huzurlu bir yaşamın hayallerini kurmaktadır. Köye gelen gizemli bir İtalyan kadına aşık olmasıyla alt üst olan hayatı, onu tutku dolu, yasaklı bir ilişkiye sürükler. Rüya gibi ve bir o kadar da tehlikeli bir aşka yelken açan ikiliyi ne savaş ne de kader durdurabilecek gibidir.