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Aşk Vizesi

We'll Never Have Paris

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Fragmanlar


Aşk Vizesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Oldukça sakar olmakla beraber özgüven konusunda da sorunlar yaşayan Quinn, liseden beri beraber olduğu Devon ile evlenmeyi planlamaktadır. Her şey yolunda giderken güzeller güzeli Kelsey’in kendisine aşık olduğunu itiraf etmesi hayatını alt üst eder. Hayatında beraber olduğu tek kızla bir ömür geçirme konusunda şüpheye düşen Quinn, her şeyi yüzüne gözüne bulaştıracak ve Devon’ı kaybedecektir. Kendi iç yolculuğuna çıkmak için Paris’e giden Devon, orada yakışıklı ve cazibeli Guillaume ile tanışmıştır bile. Aşkını geri kazanmak için onun peşinden giden Quinn’i birbirinden komik aksilikler beklemektedir.

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