Aşk Vizesi

Oldukça sakar olmakla beraber özgüven konusunda da sorunlar yaşayan Quinn, liseden beri beraber olduğu Devon ile evlenmeyi planlamaktadır. Her şey yolunda giderken güzeller güzeli Kelsey’in kendisine aşık olduğunu itiraf etmesi hayatını alt üst eder. Hayatında beraber olduğu tek kızla bir ömür geçirme konusunda şüpheye düşen Quinn, her şeyi yüzüne gözüne bulaştıracak ve Devon’ı kaybedecektir. Kendi iç yolculuğuna çıkmak için Paris’e giden Devon, orada yakışıklı ve cazibeli Guillaume ile tanışmıştır bile. Aşkını geri kazanmak için onun peşinden giden Quinn’i birbirinden komik aksilikler beklemektedir.