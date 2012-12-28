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Sinema>Film Arşiv >  Aşk - Amour (Love)
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Aşk

Amour (Love)

10 kişi izlemiş. | 19 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

80'lerinde emekli ve eğitimli iki müzik öğretmeni olan Georges ve Anne'ın ,kendileri gibi müsizyen olan fakat uzakta yaşayan bir kızları vardır. Bir gün Anne bir kriz geçirir ve felç olur. Çift kadının felç geçirmesinin ardından bu durumla başa çıkmaya çalışmaktadır. Şimdi onca yıla yayılmış olan evlilikleri yeniden bağlılık testinden geçmektedir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • :)

  • O deilde burası nasıl bir site oldu merak ediyorum hiç realist deiliz arkadaş. vizyondaki filmlere baktımda %90 7 puan üzeri. Öyle oylar atıyorsunuzki film iyi olmasa bile merak ettiriyorsunuz lütfen biraz gerçekçi olun begendiniz diye 10 puan çakmayın eleştirer bakın.

  • buralar karışmış yine gerçek sinemacılar hollywoodçulara karşı başlamış heyecanla bekliyoruz...:))))

  • muhtemelen hollywood aksiyonları sevenleri açmayacaktır

  • cannes dan ödüllü bu film izlenmezmi????

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Oyuncular ve ekip

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