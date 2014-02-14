Sezgisel ve kendi doğruları olan özel bir birlikteliğe söz veren yeni, gelişmiş bir işletim sistemi, uzun bir ilişki sonrası kalbi kırılmış olan Theodore’un ilgisini çeker. Sistemin kurulumunu yaparken anlayışlı, hassas, şaşırtıcı şekilde komik ve şaşaalı bir kadın sesi olan “Samantha” ile tanışmaktan çok memnun olur. Theodore’unkilerle birlikte Samantha’nın ihtiyaçları, istekleri büyüdükçe ve bağlantıları sürdükçe arkadaşlıkları, birbirlerine duydukları aşk olarak derinleşir.