Aşk
Her
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram, Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :126 dk.
Filmin Konusu
Sezgisel ve kendi doğruları olan özel bir birlikteliğe söz veren yeni, gelişmiş bir işletim sistemi, uzun bir ilişki sonrası kalbi kırılmış olan Theodore’un ilgisini çeker. Sistemin kurulumunu yaparken anlayışlı, hassas, şaşırtıcı şekilde komik ve şaşaalı bir kadın sesi olan “Samantha” ile tanışmaktan çok memnun olur. Theodore’unkilerle birlikte Samantha’nın ihtiyaçları, istekleri büyüdükçe ve bağlantıları sürdükçe arkadaşlıkları, birbirlerine duydukları aşk olarak derinleşir.
Galeri
Yorumlar
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imdb puanı oldukça yüksek. aslında çok ilgi çekici gelmedi bana ama bu kadar ödül bu kadar iyi puan yanılıyor olamaz diye düşünüyorum
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scarlett johansson sesiyle var filmde sonra hayal kırıklığı olmasın:)
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Joaquin Phoenix'i bir kez daha sinemalarda görmek, hele de böyle ilginç bi aşk filminde görmek çok güzel. oscardan ödülle döneceğine inanıyorum. izlenmesi gereken bir yapım.
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5 dalda oscara aday ol, altın küre kazan, daha ne yapsın adamlar? ağlak aşk hikayelerinden bıkanlar için farklı bir deneyim...