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Aşka Geldik
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Filmin Konusu
Türkiye'nin uzak ve ücra bir köyünde, teknolojiden yoksun, sakin bir hayat süren, dünyadaki tüm olaylardan uzak, kendi halinde küçük bir köye, bir anda Almanya'dan gelen bir araştırma heyetinin köyün kahvesinde yaptıkları konuşma sonucu köyde oluşan dalgalanma ve olaylar silsilesini anlatıyor.
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