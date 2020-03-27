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Aşka İnanıyorum

I Still Believe

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Aşka İnanıyorum
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

I Still Believe, müzik yıldızı Jeremy Camp'in gerçek yaşam öyküsünü konu ediyor. Andrew Erwin ve Jon Erwin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Jeremy Camp'e, K.J. Apa hayat veriyor.

Galeri

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