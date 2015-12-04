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Aşka Özgürlük

Freeheld

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Aşka Özgürlük
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Filmin Konusu

New Jersey polis teşkilatında görevli olan teğmen Laurel Hester ve partneri Stacie Andree´nin mutlu birliktelikleri Hester´a kanser teşhisi konulmasıyla alt üst olur. Hester´ın son isteği tüm varlığının Andree´ye kalmasıdır. Ancak o yıllarda pek de kabul görülmeyen ilişkileri nedeniyle, devlete ve önyargılara karşı omuz omuza verip mücadele etmeye karar verirler.

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