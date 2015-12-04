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Aşka Özgürlük
Freeheld
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
New Jersey polis teşkilatında görevli olan teğmen Laurel Hester ve partneri Stacie Andree´nin mutlu birliktelikleri Hester´a kanser teşhisi konulmasıyla alt üst olur. Hester´ın son isteği tüm varlığının Andree´ye kalmasıdır. Ancak o yıllarda pek de kabul görülmeyen ilişkileri nedeniyle, devlete ve önyargılara karşı omuz omuza verip mücadele etmeye karar verirler.
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