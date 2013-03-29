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Sinema>Film Arşiv >  Aşka Yükseliş - Tres Metros Sobre El Cielo (Three Meters Above The Sky)
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Aşka Yükseliş

Tres Metros Sobre El Cielo (Three Meters Above The Sky)

4 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Aşka Yükseliş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 9.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Farklı dünyalara ait olan iki gencin öyküsü. İlk büyük aşklarını keşfetmelerini sağlayacak olan çılgınca bir yolculukta neredeyse imkansız olan bir yandan da kaçınılmaz ve beklenmeyen bir aşk... Babi yani Maria Valverde iyi niyetli ve masum bir yapıda eğitilmiş üst gelir sınıfına ait bir genç kızdır. Hache yani Mario Casas ise karakter olarak isyankar, fevri, bilinçsiz bir erkek çocuğudur ve sonu bitmeyen kavgalar ve yasadışı motorsiklet yarışları arasında devamlı hayatını tehlikeye atma iştahı ile dolu, sınırları zorlayan bir modeldir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • aşk filmlerini sevenler bayılcak. başroldeki çift uyumu çok iyi yakalamış. film akıp gidiyo. hiç sıkmıyo insanı

  • bi kere film çok çok iyi değil. ama izlenebilir. gidin izleyin güzel vakit geçirirsiniz. çok şey beklemeyin

  • önce saçma geldi ama fragmanı izleyince hoşuma gitti. aslında konu çok klişe ama sanki film güzel işlenmiş

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Oyuncular ve ekip

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