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Aşkı Beklerken

Deux Moi (Someone Somewhere)

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Aşkı Beklerken
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Aşkı Beklerken, aynı apartmanda yaşayıp yolları bir türlü kesişmeyen iki gencin hikayesini konu ediyor. Remy ve Melanie, Paris’te aynı apartmanda yaşayan ancak birbirlerinden haberleri olmayan iki komşudur. Birbirlerine tıpa tıp benzeyen yaşam tarzlarına sahip olan Remy ve Melanie’nin tanışmamış olması oldukça tuhaftır. Kendilerine ait tek kişilik dünyaları olan iki genç, büyük şehrin kalabalığında sürekli bir arayış içindedir. Ancak ne kadar arasalar da bir sonuca ulaşamazlar. Aynı sorunlarla boğuşan, aynı mekanlara gidip, aynı caddelerde yürüyen Remy ve Melanie’nin yolları bir gün kesişebilecek midir?

Galeri

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